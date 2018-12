Young Sheldon: rivelata l'origine della mitica esclamazione 'Bazinga'

I fan di The Big Bang Theory hanno sentito per numerosi anni Sheldon Cooper esclamare con gioia e stupore Bazinga!. Ma quali sono le sue origini? A rivelarlo ci ha pensato un episodio della seconda stagione di Young Sheldon, spinoff della popolare serie con protagonista il giovanissimo Ian Armitage.

Nella puntata in questione, intitolata "A Stunted Childhood and a Can of Fancy Mixed Nuts", il piccolo genio entra in un negozio di fumetti e si imbatte in una nuova linea di romanzi. A destare la sua curiosità è proprio il cartellone pubblicitario della casa editrice, ovvero Bazinga. Da questo momento in avanti, Sheldon inizia ad adottarla come esclamazione a cadenza regolare.

Questa piccola chicca rappresenta soltanto uno dei tanti collegamenti con The Big Bang Theory, la cui conclusione è prevista per maggio 2019 con l'ultimo episodio della dodicesima stagione. La chiusura della popolare sitcom è stata dovuta in larga parte alla decisione di Jim Parsons di dedicarsi ad altri progetti nella sua carriera.

I due show si incontreranno ufficialmente in un episodio che uscirà a dicembre. Come già dichiarato, il piccolo Sheldon, suo padre e suo fratello appariranno in un video registrato su VHS, grande escamotage che risolve i problemi di timeline, essendo lo spinoff ambientato durante gli anni della sua giovinezza e formazione.