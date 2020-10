Young Sheldon potrebbe aver rovinato la storia di un regalo di Amy a Sheldon

Mantenere un certo livello di coerenza tra serie principale e prequel non è un compito semplicissimo: i dettagli da tenere a mente sono tanti, soprattutto quando si parla di uno show longevo come The Big Bang Theory. Nel corso di questa terza stagione, a tal proposito, Young Sheldon potrebbe essersi presa una piccola licenza.

A notarlo è stato un fan evidentemente dotato di ottima memoria: come riportato in un post su Reddit, il dettaglio in questione sarebbe il contenuto dello zaino di Sheldon, rivelato dal nostro piccolo eroe alle sue amiche Page e Missy durante il decimo episodio della terza stagione di Young Sheldon.

Secondo quest'ultima versione dei fatti lo zaino del futuro coinquilino di Leonard conterrebbe "dei tappi delle orecchie per isolarsi dal rumore della folla, un panno umido per pulire il corrimano delle scale, un compasso, una mappa del centro commerciale e un fischietto, nel caso in cui mi perdessi o venissi infastidito da una donna armata di profumo", come spiegato proprio dal piccolo genio interpretato da Iain Armitage.

Il problema sorge sul fischietto: come molti di voi ricorderanno, infatti, nel corso di The Big Bang Theory Sheldon ne parla come di un regalo di Amy! Si tratta di un altro fischietto o siamo davanti ad una piccola contraddizione? Probabilmente non lo sapremo mai. In questi giorni, intanto, la produzione di Young Sheldon è ferma a causa di un caso di covid; per chi avesse bisogno di un recap, invece, ecco dove siamo arrivati con Young Sheldon.