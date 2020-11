Young Sheldon, la serie svela il nome del bambino di Amy e Sheldon!

Young Sheldon ha svelato un dettaglio molto particolare che farà felici i fan dello spin-off e della serie madre, The Big Bang Theory. La serie ha rivelato il nome del figlio di Sheldon (Jim Parsons) e Amy (Mayim Bialik). I due attori partecipano con una voce fuori campo ad un episodio in cui si vede una festa di laurea per Sheldon.

Ecco la voce fuori campo di Jim Parsons che dice:"In effetti, è stata la miglior festa di laurea a cui io sia mai stato, fino a quella organizzata per mio figlio, Leonard Cooper. Volevo che il suo nome fosse Leonard Nimoy Cooper, ma Amy non me l'ha permesso".

La versione adulta di Amy è divertita e dice:"Sii felice di averti permesso di chiamarlo Leonard". Come si può notare, l'influenza di Star Trek si fa sentire forte e chiara.



Young Sheldon è lo spin-off di The Big Bang Theory che racconta l'infanzia di Sheldon Cooper, interpretato da Iain Armitage.

Sheldon è un giovanissimo genio del Texas orientale, che all'età di 9 anni si trova già a frequentare il liceo.

Young Sheldon, serie targata CBS, è attualmente disponibile su HBO Max negli Stati Uniti. In Italia è stata distribuita su Infinity, Joi e Premium Stories.



La première della quarta stagione di Young Sheldon porterà avanti la trama di The Big Bang Theory. Su Everyeye trovate un approfondimento su Young Sheldon.