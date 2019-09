Young Sheldon: lo showrunner rivela se rivedremo gli altri personaggi di TBBT

Il finale della seconda stagione di Young Sheldon ha regalato ai fan di The Big Bang Theory la possibilità di vedere la versione giovane degli altri protagonisti della serie madre. Ma quante possibilità ci sono di veder comparire ancora una volta Leonard e gli altri nello show dedicato al giovane Sheldon Cooper ?

Intervistato da TV Line, lo showrunner Steve Molaro ha spiegato che con buone probabilità si è trattata di un'occasione unica. "Mostrare i personaggi di The Big Bang Theory da bambini voleva essere un tributo al finale della serie, che è andato in onda quella sera stessa", ha spiegato Molaro. "Per questo è improbabile rivederli, ma mai dire mai".

Young Sheldon si appresta a tornare con una terza stagione il 26 settembre sulla CBS e prenderà il posto di The Big Bang Theory nello slot del giovedì sera. Si tratta di un segno di grande fiducia verso la serie spin-off, dato che parliamo di uno dei posti più importanti nella programmazione della rete. Un indizio ulteriore viene dal rinnovo per altre due stagioni.



Non ci sono solo buone notizie per lo show sulle avventure giovanili del fisico teorico. Young Sheldon rischia di essere multata, per 272.000 dollari, a causa di un effetto sonoro in modo improprio rispetto a quanto previsto dalle regole televisive americane.