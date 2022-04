Young Sheldon, Steve Molaro sull'episodio 100:'Non volevamo un episodio speciale forzato'

Una delle sit-com più longeve della tv americana, The Big Bang Theory, si è conclusa qualche anno fa ma la serie spin-off/prequel sta costruendo da tempo un suo percorso di successo. Young Sheldon ha superato un traguardo importante la scorsa settimana, con l'uscita dell'episodio numero 100. Ne ha parlato Steve Molaro.

Il co-creatore di Young Sheldon ha raccontato l'ideazione dell'episodio, che non è stata condizionata dal fatto che fosse il centesimo episodio dello show, che in effetti ha riservato alcune importanti rivelazioni sulla serie ma non è stato sconvolgente come molti fan probabilmente si aspettavano.



"Non volevamo forzare una sorta di episodio speciale soltanto perché era il numero 100. Volevamo solo creare un episodio che poteva renderci entusiasti di scriverlo e non essere vincolati al fatto che stavamo celebrando un numero di cui penso che alla maggior parte degli spettatori non interessi" ha dichiarato Molaro.

Forse il momento più importante riguarda una conversazione tra Sheldon e Missy che comprende alcuni riferimenti alla sessualità del protagonista, mai completamente esplorata in The Big Bang Theory. Nella quinta stagione, proprio dalla serie madre, è stato inserito il cameo di Howard Wolowitz in Young Sheldon.



"Penso che Missy abbia passato un po' di tempo nel cercare di capire chi è suo fratello e quale possa essere la sua sessualità... Che sappiamo come anche in The Big Bang continui ad essere un punto interrogativo" conclude Molaro.

Qualche giorno fa Iain Armitage e Chuck Lorre hanno parlato del futuro di Young Sheldon, serie nella quale lo stesso Armitage.