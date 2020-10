Young Sheldon: stop ai lavori sulla quarta stagione, membro della produzione positivo

Dopo il rinnovo di Young Sheldon gli attori e la troupe sono tornati sul set per girare la quarta stagione, anche se non tutto è andato per il meglio a causa del Covid, un nemico a cui Sheldon dichiarerebbe guerra all'istante.

Il germofobico protagonista di The Big Bang Theory e dello spin-off in questione sarebbe infatti impazzito di fronte al rischio di un contagio. In questo caso è stato un membro del team produttivo ad essere risultato positivo al test, e in via precauzionale si è deciso di chiudere il set per qualche tempo, in attesa di ulteriori controlli.

Al momento è prevista una riapertura a breve già a partire dalla prossima settimana, ma come da prassi è necessario assicurarsi che tutti siano al sicuro. Deadline riporta che è proprio grazie ad uno dei tanti test effettuati regolarmente da Warner Bros TV se è stato possibile individuare il problema sul nascere: "La persona si trova ora in isolamento. Per rispettare le cautele del caso, la produzione di Young Sheldon è stata messa in pausa oggi. La serie tornerà in produzione lunedì, come da programma".

Sperando che si sia trattato solamente di un caso isolato, vi rimandiamo al punto della situazione su Young Sheldon, in attesa delle nuove puntate previste per il 2021.