Young Sheldon, è subito Top 10 su Netflix dopo la cancellazione

La scorsa settimana è arrivata la conferma che Young Sheldon terminerà alla fine della Stagione 7, dicendo addio a tutti i milioni di spettatori che in questi anni hanno dimostrato il loro amore verso lo show rendendolo uno dei più seguiti di sempre sulla CBS, confermando i numeri già ottenuti dalla serie principale, ovvero The Big Bang Theory.

Gli abbonati a Netflix hanno avuto una grande sorpresa la scorsa settimana, quando è stato annunciato che uno dei più grandi show televisivi si sarebbe trasferito sul servizio. Negli Stati Uniti, Young Sheldon, il prequel di The Big Bang Theory sulla CBS, ha visto le sue stagioni precedenti disponibili esclusivamente su Max, grazie al fatto che lo show è prodotto da Warner Brothers Television.

Negli ultimi tempi Warner Bros. Discovery ha concesso in licenza molti dei suoi titoli più importanti a servizi di streaming rivali, e Young Sheldon è l'ultimo successo ad essere stato aggiunto al catalogo di una piattaforma concorrente.

Le prime cinque stagioni di Young Sheldon sono state aggiunte alla linea di streaming di Netflix venerdì scorso e gli abbonati non hanno perso tempo e si sono fiondati subito su un rewatch dello show, oltre a quegli abbonati che ovviamente l'hanno iniziata per la prima volta in assoluto.

L'ultimo aggiornamento relativo alla Top 10 dei programmi televisivi di Netflix più seguiti ha visto Young Sheldon salire fino al secondo posto nella classifica delle serie più popolari di Netflix. Squid Game: La Sfida, il nuovo reality basato su Squid Game di Netflix, è l'unica serie ad essere riuscita a superare le visualizzazioni ottenute da Young Sheldon.

Con il finale di Young Sheldon si concluderà il viaggio del personaggio di Sheldon Cooper dopo 14 anni e due serie. La commedia a camera singola ha portato infatti gli spettatori a ripercorrere la sua infanzia fino a vederlo diventare gradualmente la persona che i fan hanno imparato a conoscere e ad amare nella serie multi-camera The Big Bang Theory, dove Jim Parsons interpretava lo Sheldon adulto.

Recentemente, abbiamo parlato del metodo utilizzato da Parsons per ricordarsi le battute di Sheldon senza confondersi, data la natura complessa dei suoi dialoghi.

In Italia, lo ricordiamo, le prime quattro stagioni di Young Sheldon sono disponibili su Prime Video. Le stagioni successive, invece, sono disponibili su Infinity+.