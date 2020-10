Young Sheldon, ecco il primo trailer della quarta stagione: il piccolo Cooper si diploma!

La CBS ha rilasciato il primo trailer della quarta stagione dello spin-off di The Big Bang Theory, Young Sheldon. Il piccolo genio si diploma ma, ciò non fa che aumentare le sue preoccupazioni nei riguardi del college, un posto per cui non si sente ancora pienamente pronto.

Questo come sappiamo, sarebbe dovuto essere il reale finale della terza stagione ma, la pandemia di Covid-19 ha stravolto completamente i piani per la serie, facendo slittare ciò che era previsto per la scorsa primavera a questo autunno. Nell'ultima puntata andata in onda di Young Sheldon Mary ha accettato di lasciare che Sheldon partecipasse all'East Texas Tech e, le conseguenze di questa scelta saranno visibili nella premiere del 5 novembre.

"Mi ha fatto male non riuscire a terminare la terza stagione nel modo in cui lo avevamo previsto", ha detto il co-creatore della serie Steve Molaro a TVLine. "È un grande momento per lo show e per la vita di Sheldon in generale. Le riprese sono davvero eccezionali".

Dopo il diploma, "Sheldon ha un esaurimento nervoso quando si rende conto che potrebbe non essere pronto per il college", come si evince dalla descrizione ufficiale dell'episodio. Il futuro Dr. Cooper può contare però sul supporto della sorella gemella Missy, che lo incoraggia ad affrontare le sue paure e ad andare avanti.