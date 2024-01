Young Sheldon in vetta alle classifiche streaming dopo il debutto su Netflix

Nonostante la triste notizia della cancellazione di Young Sheldon al termine della settima stagione, la serie spin-off di The Big Bang Theory ha saputo conquistare la vetta della classifica USA delle serie più viste della settimana su Netflix, dopo il suo trionfale arrivo sul catalogo della piattaforma streaming. Lo show ha superato perfino Suits.

Se vi stavate chiedendo quanto Netflix sia più popolare di altri servizi di streaming, l'esempio è contenuto nel modo in cui gli ascolti degli show di successo salgono alle stelle quando vengono aggiunti al catalogo dello streamer. Suits è stato un successo e ha trascorso gran parte del 2023 come il titolo più importante nel mondo dello streaming, nonostante il fatto che l'intera serie sia stata trasmessa su Peacock molto prima del suo debutto su Netflix.

Anche se non sta infrangendo nessun record in particolare, Young Sheldon è l'ultimo beneficiario della spinta di Netflix.

Il prequel del successo di The Big Bang Theory della CBS, una produzione Warner Bros. Television, è stato trasmesso in streaming su Max per un po' di tempo, mentre i nuovi episodi stanno sbarcando attualmente su Paramount+ dopo la loro messa in onda ufficiale. Nell'ambito della recente mossa della Warner Bros. Discovery di concedere in licenza film e serie di successo ad altri canali di streaming, le stagioni precedenti di Young Sheldon sono approdate su Netflix.

Secondo gli ultimi dati Nielsen sullo streaming, Young Sheldon è stato un successo immediato dopo il passaggio a Netflix.

Tre settimane dopo il suo arrivo su Netflix, Young Sheldon è diventata la serie televisiva più popolare di tutto lo streaming. Secondo i numeri di Nielsen, Young Sheldon è stato visto per 1,63 miliardi di minuti dal 4 al 10 dicembre, contando gli spettatori sia di Netflix che di Max. Questo è più che sufficiente per renderlo il programma televisivo più popolare in streaming in quella settimana, precedendo solo il film originale Netflix Il mondo dietro di te.

In Italia lo show è presente sia sul catalogo Netflix (prime cinque stagioni) che su quello di Prime Video (prime quattro stagioni, con la possibilità di vedere le due successive con un abbonamento aggiuntivo).