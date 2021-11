Young Sheldon, il video della quinta stagione che svela il cameo di Howard Wolowitz

Un nuovo spot promozionale dell'attesa quinta stagione di Young Sheldon, serie spin-off di The Big Bang Theory che racconta le avventure del giovane e geniale Sheldon Cooper, svela la presenza di un cameo annunciato, direttamente dalla sit-com originaria diventata un successo in tutto il mondo per oltre dieci anni.

Il cameo è di Howard Wolowitz, interpretato per dodici stagioni di Simon Helberg nella serie targata CBS, come annunciato ieri dal co-creatore di Young Sheldon.

Il personaggio era noto per il suo atteggiamento arrogante e lo strano senso dell'umorismo, oltre alla reticenza nel parlare del rapporto con sua madre.



Sheldon (Jim Parsons) amava prendere in giro tutti i suoi amici e spesso si è accanito su Howard, perché non è un fisico come gli altri del gruppo e non può vantare un dottorato di ricerca come il resto dei suoi amici.

Il bullismo di Sheldon nei confronti di Howard è andato avanti negli anni e con il tempo Wolowitz si è abituato all'atteggiamento dell'amico. Inoltre da quando è stato inviato sulla Stazione Spaziale Internazionale, la sua fiducia ha fatto registrare un notevole aumento, essendo l'unico del gruppo ad essere andato nello Spazio.



Quando la madre di Howard è morta, Sheldon ha offerto sincero conforto all'amico. Ma come si svolgerà il cameo? Nella clip promozionale dell'episodio 7 della stagione 5 di Young Sheldon, Helberg si appresta a compiere un'apparizione vocale nello spin-off. Non è la prima incursione del cast originale nello spin-off: nella terza stagione Penny era la voce dell'acqua nel sonno di Sheldon mentre successivamente Mayim Bialik ha compiuto un'incursione nel ruolo di Amy Farrah-Fowler per rivelare che ora lei e suo marito hanno un figlio di nome Leonard Cooper.



Ci sarà un salto temporale in Young Sheldon 5, come affermato dagli autori a metà settembre.