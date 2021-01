Young Sheoldon: la star di Due uomini e mezzo si aggiunge al cast della serie!

Sembra che Young Sheldon accoglierà tra le sue fila la star di un'altra amatissima sit-com. Stiamo parlando di Melanie Lynskey, nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Rose nella celebre serie statunitense Due uomini e mezzo.

Lynsky vestirà i panni dell'insegnante di filosofia di Sheldon, la professoressa Ericson, e apparirà nell'episodio della serie che andrà in onda l'11 febbraio. Non è ancora ben chiaro se si tratterà di una semplice comparsata o se il personaggio avrà un ruolo ricorrente nel corso dell'intera stagione.

Ancor meno chiaro è il numero degli episodi di Young Sheldon che la CBS ritiene di poter mandare in onda. Fin qui la serie dedicata al giovane Cooper ha incontrato moltissimi problemi di produzione ed è infatti stata interrotta numerose volte a causa dei vari casi di positività al Covid-19 rinvenuti sul set. Sembra che le riprese siano ripartite dopo le vacanze di Natale ma, non sappiamo come andranno a finire le cose. La quarta stagione di Young Sheldon è iniziata con il diploma del protagonista, qualcosa che sarebbe stato visto sicuramente prima se non fosse stato per i problemi legati alla pandemia

"Sai, sappiamo da molto tempo da The Big Bang Theory che Sheldon si è diplomato al liceo a 11 anni ed è bello vederlo finalmente accadere", ha detto a ET Steve Molaro, creatore e produttore esecutivo di Young Sheldon. "Posso dirti che questo doveva essere il finale della stagione 3 e grazie al Covid siamo stati interrotti a due giorni dalla fine delle riprese... Ci sono alcune scene che sono state girate addirittura sette mesi fa".

Intanto se vi va, date uno sguardo ai riferimenti di TBBT presenti in Young Sheldon.