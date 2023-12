Your Friends and Neighbours, Jon Hamm torna sul piccolo schermo per la serie Apple!

Jon Hamm sarà il protagonista della nuova serie targata AppleTV+ Your Friends and Neighbours, ideata dallo sceneggiatore, produttore e romanziere Jonathan Tropper (See, The Adam Project, Warrior, Banshee). Vediamo quale sarà il ruolo di Hamm in Your Friends and Neighbours.

L'attore si calerà nei panni di Coop, un gestore di fondi speculativi divorziato che, dopo essere stato licenziato, si ritrova a dover derubare i residenti benestanti del suo sobborgo di New York per poter mantenere lo stile di vita della sua famiglia. Questi piccoli crimini banali lo rinvigoriscono, almeno finchè un giorno non si irrompe nella casa sbagliata al momento sbagliato.

Hamm ha interpretato il gigante del tech Paul Marks nella terza stagione di The Morning Show, altra serie di Apple TV+. In seguito all'episodio finale della terza stagione, Hamm ha fatto squadra con Shawn Ryan per adattare il podcast American Hostage in una serie live action. Hamm riprenderà dal podcast il suo ruolo di narratore, dove presta la voce al radio reporter di Indianapolis Fred Heckman. Hamm ha anche fatto una comparsata nella quinta stagione di Fargo. Presto Hamm doppierà un personaggio nella serie comica animata Grimsburg per FOX, e si unirà a Tina Fey nell'adattamento cinematografico del musical Mean Girls. L'attore ha anche espresso il desiderio di interpretare Dottor Destino per la Marvel: si realizzerà il suo sogno?

Nella sua collaborazione con AppleTV+, Tropper è stato showrunner e produttore esecutivo della famosa serie targata Apple Originals See, con protagonista Jason Momoa. È autore di sei romanzi bestseller e scritto diversi film come The Adam Project con Ryan Reynolds, This is Where I Leave You con Jason Bateman e Tina Fey e Kodachrome con Edd Harris, Jason Sudeikis e Elizabeth Olsen.