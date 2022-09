Your Honor 2, ecco la data del debutto! Bryan Cranson conferma: 'Sarà l'ultima stagione'

A Luglio abbiamo scoperto che la serie TV Your Honor si concluderà con la seconda stagione. Lo show guidato da Bryan Cranston sta per fare il suo ritorno su Showtime, e mentre viene annunciata la data di uscita, il protagonista conferma ancora una volta quanto detto alcuni mesi fa.

Inizialmente, infatti, Your Honor era stato pensato come una miniserie, e avrebbe dunque dovuto trovare la sua definitiva conclusione al termine del primo ciclo di episodi. Ma l'inatteso successo ha portato Showtime a spingere per un secondo capitolo, e così sarà. "Ma si tratterà dell'ultimo" ha chiarito Cranston, che non ha alcun interesse ad allungare inutilmente la storia solo per una questione di ascolti. E in effetti i numeri non erano stati niente male. Il finale della prima stagione ha raggiunto 742.000 spettatori nella sua trasmissione televisiva e altri 825.000 on-demand/streaming la stessa sera. Cifre interessanti.

In ogni caso Showtime ha adesso rivelato che i fan statunitensi potranno vedere la seconda stagione a partire dall'11 Dicembre, quando farà il suo debutto sul network. Il prossimo capitolo vedrà il ritorno di Cranston, Hope Davis, Isiah Whitlock Jr., Margo Martindale e Amy Landecker, a cui si aggiungeranno alcuni volti nuovi, come Rosie Perez, Lilli Kay, Keith Machekanyanga, Andrene Ward-Hammond, Jimi Stanton e Benjamin Flores.

E voi, siete curiosi di vedere la seconda stagione? Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato della prima nella nostra recensione di Your Honor!