Your Honor 2: slitta la data di uscita della serie con Bryan Cranston

Un mese fa era stata confermata la data di uscita di Your Honor 2 , seguita dalla conferma da parte di Bryan Cranston che questa stagione sarà l'ultima per questo progetto. Di poche ore fa l'annuncio da parte di Showtime di una riprogrammazione degli episodi e di un slittamento della première.

Inizialmente previsti per il 9 e 11 dicembre 2022, i primi episodi della seconda stagione di Your Honor arriveranno on demand, su Amazon Prime Video - NOW e Paramount+, a partire da venerdì 13 gennaio 2023.

L'annuncio è arrivato da Showtime, che non ha però rilasciato dichiarazioni approfondite in merito al cambio di programma. Probabilmente dietro tale slittamento c'è la volontà da parte dei produttori di non veder interrotta la messa in onda degli episodi dalla inevitabile pausa natalizia, che potrebbe far calare l'hype sul prodotto, uno dei migliori di sempre per Showtime.

Your Honor si basa sulla serie israeliana Kvodo, creata da Ron Ninio e Shlomo Mashiach. Cranston, attore principale, interpreta Michael Desiato, un rispettabile giudice di New Orleans la cui vita irreprensibile deraglia alla morte accidentale del figlio adolescente. Omicidio commesso dal famigerato boss del crimine Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg) e che porta ad un inevitabile gioco di bugie, inganni e scelte impossibili.

Nell' attesa che arrivi presto gennaio e con esso i nuovi episodi, qui la recensione della prima stagione di You Honor.