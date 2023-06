Your Honor, Bryan Cranston in corsa per gli Emmy: 'Voglio creare empatia con il pubblico'

L'ultima volta che Bryan Cranston è stato candidato per un Emmy, era il 2014 per il suo iconico ruolo di Walter White in Breaking Bad. Ci sono voluti anni per tornare in corsa con Your Honor serie che, anche questa volta, l'ha visto nei panni del protagonista.

Mai come quest'anno il destino di Cranston sembra essere quello di ottenere una importantissima doppia candidatura per Better Call Saul (come guest star) e per Your Honor come protagonista. Nel corso della sua carriera sembra che l'attore sia sempre stato particolarmente attirato dalla possibilità di interpretare personaggi tormentati e problematici. Proprio come in Breaking Bad, nel suo ultimo lavoro seriale veste i panni di uomo totalmente distrutto dalla sua vita, succube della propria esistenza.

Nel trailer della seconda stagione di Your Honor Bryan Cranston è irriconoscibile confermando l'impegno messo nel creare un personaggio tridimensionale. "Parte del motivo per cui ho aderito a loro è perché sono decisioni molto umane e originariamente molto altruiste" ha raccontato Cranston ai microfoni di TheWrap. "Quando hai un personaggio danneggiato che sta cercando di fare la cosa giusta - o sembra esserlo, almeno all'inizio - è allora che ottieni empatia dal pubblico e quando ottieni empatia del pubbljco, offri loro l'opportunità di investire in il personaggio e investire in quella storia" ha concluso.

Se vi va di scoprire qualcosa di più vi consigliamo la nostra recensione di Your Honor, serie tv con protagonista Bryan Cranston. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!