Your Honor: un Bryan Cranston irriconoscibile nel trailer della seconda stagione

Showtime Networks ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della seconda stagione di Your Honor, in cui vediamo un Bryan Cranston irriconoscibile di ritorno nei panni di Michael Desiato, un rispettabile giudice di New Orleans la cui vita irreprensibile deraglia alla morte del figlio. La seconda stagione di Your Honor sarà anche l'ultima.

Il filmato è anticipato da un conto alla rovescia dello stesso Cranston e parte con il nostro protagonista quasi irriconoscibile per il look nel cimitero dove è sepolto il figlio (dopo una rapida carrellata di immagini della prima stagione che fungono da riassunto della vicenda). L'obiettivo dichiarato rimane invariato: sradicare l'intera organizzazione criminale responsabile della morte del figlio adolescente di Michael.

La seconda e ultima stagione di Your Honor sarà composta da 10 episodi e farà il suo debutto su Showtime il 13 gennaio prossimo in streaming, mentre dal 15 gennaio sarà trasmesso in onda in televisione.

Per i nuovi episodi, l'autore della prima stagione Joey Hartstone ha assunto il ruolo di showrunner. Peter Moffat, che ha ricoperto il ruolo di sceneggiatore e showrunner della prima stagione, ha scelto di non tornare perché vive nel Regno Unito e voleva stare vicino alla famiglia. Moffat era stato inizialmente sostituito da David Manson, ma anche lui ha lasciato l'incarico. Inoltre, l'attore della prima stagione Keith Machekanyanga, che interpreta Lil Mo, è stato promosso a series regular per la seconda stagione.

Il cast include anche Michael Stuhlbarg (Chiamami col tuo nome) e Hope Davis (A proposito di Schmidt, Captain America: Civil War) nei ruoli di Jimmy e Gina Baxter, Carmen Ejogo (Selma, True Detective III), Isiah Whitlock Jr (The Wire) e Sofia Black-D’Elia (The Night Of). Maura Tierney (The Affair) è accreditata come guest star.

Per questo ruolo, il primo a ottenere un grande successo sul piccolo schermo dopo il successo di Breaking Bad, Bryan Cranston è stato nominato ai Golden Globe 2021.