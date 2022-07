Your Honor, Bryan Cranston spiazza tutti: 'La seconda stagione sarà l'ultima'

Lo scorso agosto Your Honor era stata rinnovata per la Stagione 2, il che lasciava probabilmente intendere i buoni risultati dello show con Bryan Cranston e il fatto che sarebbe potuta proseguire a oltranza fino al fisiologico calo di ascolti, come da prassi insomma. Tuttavia, proprio Cranston ha rivelato che non sarà questo il destino della serie.

Parlando al podcast Armchair Expert di Dax Shepard, Cranston ha dichiarato: "Mi sto preparando per la seconda e ultima stagione di Your Honor, una serie limitata che ho realizzato per Showtime. Come mi hanno detto, ha ottenuto ascolti più alti di qualsiasi altra serie che abbiano mai avuto - e quindi, fare un'altra stagione di quella".

Secondo Deadline, l'autore della prima stagione Joey Hartstone ha assunto il ruolo di showrunner per la seconda stagione, le cui riprese sono appena iniziate. Peter Moffat, che ha ricoperto il ruolo di sceneggiatore e showrunner della prima stagione, ha scelto di non tornare perché vive nel Regno Unito e voleva stare vicino alla famiglia. Moffat era stato inizialmente sostituito da David Manson, ma anche lui ha lasciato l'incarico. Inoltre, Deadline riporta anche che l'attore della prima stagione Keith Machekanyanga, che interpreta Lil Mo, è stato promosso a series regular per la seconda stagione.

Il cast include anche Michael Stuhlbarg (Chiamami col tuo nome) e Hope Davis (A proposito di Schmidt, Captain America: Civil War) nei ruoli di Jimmy e Gina Baxter, Carmen Ejogo (Selma, True Detective III), Isiah Whitlock Jr (The Wire) e Sofia Black-D’Elia (The Night Of). Maura Tierney (The Affair) è accreditata come guest star.

Per questo ruolo, il primo a ottenere un grande successo sul piccolo schermo dopo il successo di Breaking Bad, Bryan Cranston è stato nominato ai Golden Globe 2021.