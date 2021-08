Your Honor, Showtime rinnova per una seconda stagione la serie con Bryan Cranston

Anche se inizialmente bollata come serie limitata, il successo di critica e pubblico riservato all'ottima Your Honor con protagonista il sempre sorprendente Bryan Cranston ha convinto infine Showtime a rinnovare per una seconda stagione lo show crime drama creato da Peter Moffat e trasmesso in Italia su Sky.

Questo significa che Cranston tornerà nei panni di Michael Desiato, un rispettabile giudice di New Orleans il cui figlio adolescente esta coinvolto in una rapina che conduce a un gioco ad alto rischio di bugie e insabbiamenti, inganni e scelte impossibili. Nonostante il frustrante finale della prima stagione, sembrava in effetti che Your Honor avesse ancora molto da raccontare, motivo per cui questo rinnovo farà più che felici i fan della serie.



Al momento sappiamo che la seconda stagione sarà composta da 10 episodi e che la produzione dovrebbe cominciare all'inizio del prossimo anno, puntando dunque a una messa in onda prima della fine del 2022, probabilmente a fine estate o inizio autunno 2022.



Al suo debutto - lo ricordiamo -, la prima stagione di Your Honor è stata la serie più vista di sempre su Showtime (6,6 milioni di spettatori settimanali) ed è attualmente la serie più vista dell'emittente televisiva americana.



