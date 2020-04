YouTube alimenta la nostalgia: disponibili gratuitamente alcune serie animate anni '80

Un'iniziativa che farà felici i fan cresciuti negli anni '80 è firmata da Hasbro con YouTube. La celebre piattaforma web ha reso disponibili gratuitamente alcune delle serie animate più conosciute e amate di quel decennio, allietando in qualche modo questo periodo di isolamento a causa dell'emergenza globale in tutto il mondo.

Non tutte le serie provengono da canali ufficiali ma grazie ad Hasbro che ha deciso di rendere disponibili i contenuti su YouTube, sono disponibili alla visione gratuita diversi titoli cult dell'animazione seriale degli anni '80.

Ecco allora tutte le puntate di G.I. Joe a disposizione degli utenti su YouTube, così come He-Man e i dominatori dell'universo.



Altre serie che potrete rivivere grazie al web sono She-Ra: Principessa del potere, MASK, BraveStarr e i rangers delle galassie e soprattutto Ghostbusters.

Si tratta di alcuni dei franchise simbolo di un decennio spesso ricordato con una buona dose di malinconia anche dal cinema e dalla tv.

Di recente - in seguito alla pandemia di COVID-19 - è stata posticipata al 2021 l'uscita di Ghostbusters: Legacy, terzo capitolo della saga cinematografica anni '80 diretta da Ivan Reitman. Alla regia di questo film gli succede il figlio Jason.

A dicembre Netflix ha annunciato una nuova serie di He-Man in 3D e sarà diretta da Kevin Smith. Lo show riporterà lo spettatore in quelle atmosfere animate che tanto hanno amato ormai diversi anni fa.