Su YouTube è disponibile la prima stagione di The Age of AI con Robert Downey Jr.

Dopo Age of Ultron, Robert Downey Jr sveste i panni di Tony Stark ma continua ad indagare le potenzialità dell'intelligenza artificiale grazie alla una nuova docuserie The Age of AI, una produzione YouTube Originals.

I primi quattro episodi della serie sono attualmente disponibili online, e se volete potete guardare il primo comodamente all'interno dell'articolo.

Nel corso di otto puntate, The Age of A.I. si tuffa nell'affascinante mondo della tecnologia più innovativa nella storia dell'umanità. Downey porta sullo schermo il suo entusiasmo irriverente e la sua curiosità ospitando tutti gli episodi, che fanno luce sull'attività dell'intelligenza artificiale e sul suo potenziale per cambiare il pianeta. In ogni episodio, gli spettatori incontreranno i maggiori esponenti di questa tecnologia - scienziati, innovatori, sognatori che stanno plasmando il futuro e le persone reali le cui vite potrebbero essere cambiate per sempre.

La prima puntata segue Mark Sagar, un artista di effetti speciali vincitore dell'Oscar e co-fondatore di Soul Machines, una società che crea versioni digitali animate autonomamente dei suoi utenti (incluso il vincitore del Grammy e il membro di Black Eyed Peas will.i.am). Gli episodi futuri presenteranno figure di spicco tra cui l'ex linebacker della NFL Tim Shaw, che sta combattendo contro la SLA, mentre lavora con un team di Google per aiutare a ripristinare la sua capacità di comunicare, testando per la prima volta il prototipo del progetto Euphonia.

La serie è prodotta da Network Entertainment con il Team Downey in associazione con Sonar Entertainment. Sean Foley, Yon Motskin, Emily Ford, Cory Lanier, Tom Lesinski, Paul Gertz e Derik Murray sono i produttori esecutivi insieme a Downey e Susan Downey, mentre Will.i.am è un produttore di consulenza con Evan Moore come coproduttore della serie.

