Su YouTube la reunion via Zoom del cast de La Tata per la lettura del copione del pilot

Un tuffo nella nostalgia può essere un buon modo per allontanare l'inevitabile noia di queste giornate di quarantena: in nostro aiuto è venuto il cast de La Tata, che ha pensato bene di farci rivivere alcuni momenti che ogni fan dello show avrà ben impressi nella propria memoria.

Come annunciato la scorsa settimana dalla creatrice de La Tata Fran Drescher, infatti, il cast al completo si è riunito per un meeting su Zoom dando vita a una lettura del copione del pilot ben ventisette anni dopo la prima messa in onda statunitense (lo show andò in onda nel suo Paese d'origine tra il 1993 e il 1999).

Il video è ora stato pubblicato su YouTube e siamo sicuri che farà felici i tanti fan rimasti affezionati alla famiglia Sheffield: Fran Drescher, Charles Shaughnessy, Lauren Lane, Daniel David, Nicholle Tom, Benjamin Salisbury, Madeline Zima, Renee Taylor e Rachel Chagall si sono impegnati a regalare un'interpretazione assolutamente degna di nota, alcuni di loro arrivando addirittura a vestire i panni dei loro personaggi.

Nel corso dei trenta minuti di video, inoltre, hanno fatto la loro comparsa anche il co-autore Peter Marc Jacobson (che ha letto alcune indicazioni dal copione) e la compositrice Ann Hampton Callaway, che ha cantato live il motivetto della sigla. Mezz'ora di spensieratezza che farà sicuramente bene al cuore dei tanti fan de La Tata che non hanno mai dimenticato Fran e la sua folle famiglia.