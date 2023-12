Yu degli spettri: il cast del live-action Netflix nel nuovo trailer ufficiale

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Yu degli spettri, ovvero il remake in live-action dell'omonimo manga e anime degli anni '90 creato da Yoshihiro Togashi (poi divenuto celebre grazie a Hunter x Hunter). Con questo nuovo adattamento, il colosso dello streaming spera così di ripetere il grande successo del remake di One Piece.

La nuova serie coprirà i primi archi del manga originale e dell'adattamento anime. Seguirà infatti Yusuke che muore per proteggere un bambino dall'impatto con un'auto e le sue prime incursioni come attaccabrighe soprannaturale piuttosto letali. Oltre a ottenere alcuni potenti alleati, il materiale promozionale ha confermato che i fratelli Toguro e i loro compagni dell'arco del Torneo Oscuro faranno la loro comparsa.

"Il manga ruota attorno a Yusuke Urameshi, uno studente delle scuole medie che passa le giornate a fare a botte e che muore in un incidente mentre compie la sua unica buona azione, ovvero cercando di proteggere un bambino. Mentre è alle prese con il fatto che sta guardando il suo cadavere, una donna di nome Botan, che si definisce una guida del mondo degli spiriti, gli riferisce la scioccante verità: nessuno si aspettava che un delinquente come Yusuke morisse compiendo un atto di bontà, e non c'era posto per lui né in paradiso né all'inferno. Così, a Yusuke viene data la possibilità di rinascere e, dopo aver superato il processo, diventa un Detective del Mondo Sotterraneo. Da quel momento, Yusuke si trova coinvolto in un mistero che avvolge il mondo umano, demoniaco e degli spiriti".

La serie sul mondo degli Spirit Detective arriverà sulla piattaforma il 14 dicembre, il che significa che i fan dell'anime non dovranno aspettare a lungo per vedere questa nuova versione di un vecchio classico. Sorprendentemente, questa non è la prima incursione di alcuni membri del cast nella creazione di adattamenti di anime live-action.

Yusuke Urameshi sarà interpretato dall'attore Takumi Kitamura, che aveva già partecipato ai film di Tokyo Revengers. Kurama sarà interpretato da Jun Shison di Bubble e Teiichi: Battle of Supreme High. Infine, Hiei sarà interpretato dall'attore Kanata Hongo, che aveva avuto ruoli importanti in entrambi gli adattamenti live-action di Attack on Titan e Kingdom.