Yu degli spettri: tutto quello che dovete sapere sul live-action Netflix

È uscito il nuovo trailer del live-action Netflix di Yu degli Spettri, ma cosa sappiamo fino ad ora dell’adattamento dell’omonimo manga di Yoshihiro Togashi?

Per iniziare bene, è confermato che Yu degli Spettri approderà sulla piattaforma streaming Netflix il 14 dicembre 2023, per la felicità di tutti i fan. Per quel che riguarda il cast, questi sono i nomi: Takumi Kitamura sarà il protagonista Yusuke Urameshi, Shuhei Uesugi interpreta il personaggio di Kazuma Kuwabara, Jun Shison il demone volpe Kurama e Kanata Hongō sarà lo spadaccino Hiei. Sei Shiraishi interpreta Keiko Yukimura, mentre Kotone Furukawa sarà Botan, Hiroya Shimizu darà vita a Karasu, Keita Machida assumerà il ruolo di Koenma, Meiko Kaji interpreterà il ruolo di mentore di Genkai, Kenichi Takito incarna l'anziano Toguro, mentre Goro Inagaki sarà Sakyo, infine, Go Ayano interpreterà il giovane Toguro.

La sinossi ufficiale della serie recita: “La storia ruota attorno a Yusuke Urameshi, uno studente delinquente delle scuole medie che passa le giornate a fare a botte. Muore dopo aver salvato un bambino in un incidente stradale e viene resuscitato per servire come investigatore del soprannaturale.” Yu degli spettri è prodotta dalla compagnia giapponese Robot comunications, già produttrice di Godzilla Minus One e Alice in Borderland. L'adattamento live-action è stato sviluppato sotto la supervisione creativa di Akira Morii e Kazutaka Sakamoto. La sceneggiatura è stata scritta da Tatsurō Mishima.

Se volete approfondire ulteriormente, qui potete vedere il teaser di Yu degli Spettri di Netflix.