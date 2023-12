Yu degli Spettri, il live-action Netflix avrà una seconda stagione?

Il remake in live-action di Yu degli Spettri ha debuttato la scorsa settimana su Netflix e lo show è diventato rapidamente uno dei più visti sulla piattaforma nel corso del wekened. Tuttavia, nonostante questo primo successo per la serie, che non tutti sanno essere basata su un popolare manga e anime anni '90, i fan dubitano si farà una Stagione 2.

Dopo l'enorme successo di One Piece, Netflix sembrerebbe aver spezzato la maledizione dei remake in live-action di manga e anime celebri, e questo è decisamente un buon segno, soprattutto considerato che il colosso dello streaming non ha alcuna intenzione di abbandonare questo genere di progetti; nel 2024 è attesa poi la serie su Avatar: The Last Airbender.

Prima di One Piece, gli adattamenti di anime da parte di Netflix avevano raggiunto risultati orribili per usare un eufemismo. Abbiamo avuto alcuni degli adattamenti peggiori di sempre come Fullmetal Alchemist, Devilman e Death Note. I loro remake in live-action non sono stati all'altezza dei materiali di partenza. Tuttavia, One Piece e Yu Yu Hakusho sembrano aver cambiato definitivamente questa tendenza.

Yu Yu Hakusho è incentrato su un giovane ragazzo di nome Yusuke Urameshi, morto in seguito a un tragico incidente mentre salvava un bambino. Tuttavia, il destino ha in serbo altri piani per lui, così resuscita come "Detective del Mondo Sotterraneo" che indaga su vari casi soprannaturali nel Mondo Umano. Composto da 19 volumi, il manga è stato ampiamente apprezzato e ha vinto numerosi premi.

La prima stagione dello show di Takumi Kitamura ha coperto le prime due stagioni dell'anime. Anche se si spera che la serie ritorni per la Saga dei Tre Re, la morte di alcuni personaggi importanti nella prima stagione della serie ha sollevato alcuni dubbi al riguardo. Su Internet circolano notizie contrastanti sulla seconda stagione, mentre alcuni fan hanno anche lodato il finale della prima.

Al suo debutto su Netflix, la serie è entrata nella Top 10 delle serie televisive più viste nel weekend. Nonostante alcune critiche, le recensioni sono state per lo più positive e l'hanno reso un altro grande centro da parte del colosso dello streaming, per quel che riguarda gli adattamenti in live-action di anime e manga molto amati.