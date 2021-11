Yu degli spettri, Netflix annuncia la serie live action: ecco quando uscirà!

Tramite un post pubblicato su Twitter, Netflix ha annunciato quando sarà disponibile la versione live action di Yu degli spettri, una delle opere nipponiche maggiormente popolari, tra manga e anime negli anni '90, creata da Yoshishiro Togashi. Ora i fan possono ufficialmente prepararsi all'arrivo di una nuova avventura.

Lo show approderà sulla piattaforma streaming nel mese di dicembre 2023. L'annuncio è arrivato direttamente da Netflix.

Nei mesi scorsi era stata pubblicata la notizia della trasposizione live action di Yu degli spettri da parte colosso dello streaming, che ha deciso di investire in un universo molto amato dagli appassionati di tutto il mondo.



Conosciuto in Italia con il titolo Yu degli spettri, il manga Yu Yu Hakusho era pubblicato sul magazine Weekly Shonen Jump dal 1990 al 1994.

Composta da 175 capitoli, la serie è diventata in seguito un anime di ben 4 stagioni con 112 puntate, oltre a due lungometraggi d'animazione.



All'appello mancava soltanto una versione in carne ed ossa e Netflix non si è fatta scappare l'opportunità di raccontare le avventure dello studente quattordicenne Yusuke Urameshi senza l'ausilio dell'animazione.



Inoltre era stata pubblicata online una foto dal set di Yu degli spettri che svelava l'interpreta del protagonista, Yusuke. Nel frattempo vi terremo aggiornati sulle novità che riguardano il progetto targato Netflix, pronto a sbarcare tra un paio d'anni sulla piattaforma streaming più nota al mondo.