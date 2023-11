Yu degli Spettri, dopo One Piece Netflix svela il trailer di Yu Yu Hakusho

Ormai Netflix sembra averci preso davvero gusto, non possiamo certo biasimarla dopo l'incredibile successo dell'adattamento di One Piece infatti, era più che lecito aspettarsi altri tentativi di portare in live-action manga di successo mondiale. Questa è la volta di Yu Yu Hakusho. Tuttavia cosa possiamo aspettarci da questa trasposizione?

Sicuramente le premesse, rispetto ai tentativi passati, questa volta sono decisamente migliori, come dimostrato anche dalla nostra recensione di One Piece.

Ad oggi infatti siamo molto più fiduciosi che Netflix riesca a portare sul piccolo schermo una produzione di questo tipo, ma per ingannare l'attesa nel frattempo è stato rilasciato un primo trailer della serie su Yu Yu Hakusho, che potete vedere tranquillamente andando in calce a questa notizia.

Il video dura circa due minuti e sappiamo già che coprirà tutta la storia del manga originale, ma possiamo anche già notare alcuni elementi inediti ideati appositamente per questa nuova trasposizione della vicenda. Forse la differenza più grande che si può notare è l'arrivo anticipato dei fratelli Toguro, un po' come l'introduzione di Arlong ben prima del suo arco narrativo nella serie sul manga di Eiichiro Oda.

Il nuovo show arriverà sulla piattaforma il prossimo 14 dicembre e noi non vediamo l'ora di scoprire cosa avrà in serbo. Voi che ne pensate? In attesa di scoprirlo, se ve lo foste perso, sappiate che è in arrivo la seconda stagione di One Piece!