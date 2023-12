Yu degli spettri è un successo o un flop su Netflix? I primi numeri streaming

A riprova che Netflix ha ormai spezzato la maledizione che sembrava aver colpito i suoi remake in live-action di celebri manga e anime, dopo il successo planetario di One Piece arrivato la scorsa estate, è arrivato anche l'adattamento seriale di Yu degli spettri (in originale Yu Yu Hakusho), schizzato immediatamente nella Top 10 settimanale.

La classica serie manga d'azione di Yoshihiro Togashi è apparsa per la prima volta sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha più di 30 anni fa, e quest'anno il franchise è tornato prepotentemente in auge con un nuovo adattamento in live-action. Mentre l'anime precedente, uscito negli anni '90, è stato uno dei più grandi successi di sempre, sembra che l'adattamento live-action stia già iniziando a seguirne l'esempio.

Yu Yu Hakusho ha fatto il suo debutto su Netflix in tutto il mondo il 14 dicembre, e i numeri della prima settimana della serie sono stati ufficialmente rivelati dal servizio di streaming. Secondo questi dati, la serie live-action di Yu Yu Hakusho non solo ha conquistato il primo posto nella Top 10 degli show televisivi non in lingua inglese per la settimana che va dall'11 al 17 dicembre, ma si è dimostrato un vero successo di pubblico con oltre 32.100.000 milioni di ore di visione e 7.700.000 milioni di visualizzazioni ottenuti solamente nella sua prima settimana di programmazione (e neanche tutta, visto che i dati partono tre giorni prima).

Il successo è stato tale che già si parla di Stagione 2 per Yu Yu Hakusho, il ché non sarebbe affatto strano visto il rinnovato interesse generale del pubblico per questo tipo di produzioni, un tempo caldamente osteggiato e inviso a molti.

Diretto da Sho Tsukikawa con Kazutaka Sakamoto come produttore esecutivo e Teru Morii come produttore, il cast principale di Yu Yu Hakusho comprende Takumi Kitamura nel ruolo di Yusuke Urameshi, Shuhei Uesuhi nel ruolo di Kazama Kuwabara, Jun Shison nel ruolo di Kurama e Kanata Hongo nel ruolo di Hiei.