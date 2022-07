Yu Yu Hakusho, annunciato l'attore protagonista del live-action Netflix

Yu Yu Hakusho (o, se preferite, Yu degli Spettri) arriverà presto su Netflix in versione live-action, e dopo alcune indiscrezioni, è stata finalmente confermata l'identità del suo attore protagonista.

Dopo l'annuncio di un adattamento live-action di Yu Yu Hakusho targato Netflix, in molti si sono chiesti che aspetto avrebbe potuto questa nuova trasposizione di un titolo così amato come il manga scritto da Yoshihiro Togashi, che faceva il suo debutto sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel 1990.

E sebbene alcune foto dal set di Yu Yu Hakusho fossero apparentemente trapelate in precedenza, rivelando che l'attore di Tokyo Revengers nonché cantante principale e chitarrista della band Dish (pensate alla ending "I Can Hear" di Naruto Shippuden, o alla opening "No. 1" di My Hero Academia) Takumi Kitamura avrebbe interpretato il ruolo di Yusuke Urameshi, ora ne abbiamo finalmente una conferma, assieme a una prima immagine promozionale che trovate anche in calce alla notizia.

"L'opera originale è un capolavoro unico e universale, e una delle ragioni per cui il Giappone è così orgoglioso della sua incredibile cultura relativa ad anime e manga" ha affermato Kitamura ai microfoni di IGN "Sono felice du poter condividere questo capolavoro che è Yu Yu Hakusho con il mondo intero, e spero che [con il live-action] possiamo creare qualcosa che possa piacere a spettatori da ogni parte del globo".

Il live-action di Yu Yu Hakusho scritto da Tatsuro Mishima e diretto da Sho Tsukikawa arriverà su Netflix a dicembre 2023.