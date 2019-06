Yuor Honor: Hunter Doohan raggiunge Bryan Cranston nel cast della serie Showtime

Secondo quanto riportato su Deadline, Hunter Doohan si sarebbe unito al cast della serie limitata Your Honor in un ruolo principale opposto a quello di Bryan Cranston. La serie andrà in onda su Showtime Networks prossimamente.

Creata dalla penna di Peter Moffat, autore di The Night of di HBO che ricoprirà anche i ruolo di showrunner, la serie è ambientata a New Orleans e seguirà Cranston nei panni di un rinomato giudice il cui figlio (immaginiamo proprio Doohan) è coinvolto in un incidente con omissione di soccorso. La vicenda si trasforma rapidamente in un gioco ad alto rischio costellato di bugie, inganni e scelte impossibili. L'opera è a sua volta un adattamento della serie israeliana Kvodo, creata da Ron Ninio e Shlomo Mashiach.

Edward Berger, alla regia di tre episodi, è noto per aver diretto tutti gli episodi della miniserie Patrick Melrose con protagonista Benedict Cumberbatch. Tra gli autori e produttori ci sono anche Robert e Michelle King, ideatori di The Good Wife e tra non molto in onda su CBS con il loro ultimo prodotto, Evil, con Mike Colter, di cui vi abbiamo anticipato il teaser trailer nella giornata di ieri.

Doohan ha già recitato in serie come Truth Be Told, Schooled, What/If, Westworld e Cagney & Lacey, ed è stato anche protagonista al cinema con il film Soundwave.

Le riprese di Your Honor cominceranno questo autunno a New Orleans. Tra i produttori ci sono anche Liz Glotzer (Evil, The Good Fight, Castle Rock, The Shawshank Redemption), Alon Aranya e Rob Golenberg (Hostages, Betrayal).