Yvette Nicole Brown vorrebbe un ruolo un Rick e Morty

Prima di approdare su Adult Swum, Dan Harmon è stato conosciuto da molti per essere l'ideatore dello show Communty, la serie targata NBC e ambientata in un college del Colorado. Adesso Yvette Nicole Brown, una delle star protagoniste, sarebbe interessata ad un ruolo nella serie animata Rick e Morty.

Durante la premiere del film Timmy Failure: Mistakes, presto in onda su Disney+, ai microfoni di ComingSoon l'attrice ha dichiarato:

"Ho chiesto più volte a Dan Harmon di avere una parte in Rick e Morty. È lì che girano i soldi ed è una serie che durerà per sempre. Non m'interessa quale personaggio interpreterò, potrei anche essere una donna di colore in un angolo che dice "Ciao, ciao". Non ho pretese, vorrei solo solo dire qualche battuta. So che Dan prima o poi scriverà un film di Community e quando lo farà torneremo tutti sul set e saremo pronti come sempre."

Nello show comico Brown interpretava il ruolo di Shirley Bennet, madre single dalla fortissima fede cattolica, ed è stata presente in tutte le 5 stagioni principali, per poi tornare anche nella reunion della sesta.

Il revival cinematografico della sitcom è stato discusso per quasi dei anni dalla conclusione dello show e recentemente al Vulture Festival Harmon ha dichiarato di stare cercando il tempo per lavorarci, cosa che aveva già affermato anni addietro, ma sembra che Rick e Morty stiano occupando a tempo pieno la mente dell'autore e il progetto tarda a venire alla luce.

Intanto Rick e Morty continuano sulla strada del successo e aspettando i nuovi episodi anticipano che ci saranno alcuni contenuti speciali che allieteranno l'attesa.