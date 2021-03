Yvonne Strahovski: 5 curiosità che non conoscevate sulla star di Chuck

Yvonne Strahovki è diventata famosa per aver interpretato Sarah Walker nella celebre serie Chuck, ma recentemente l'abbiamo vista anche nella serie australiana disponibile su Netflix dal titolo di Stateless. Scopriamo, però, alcune curiosità sulla vita e la carriera dell'attrice.

Partiamo quindi da una curiosità sul suo nome. L’attrice presenta delle ovvie origini polacche, ma in realtà è nata in Australia. I suoi genitori, Piotr e Bozena Strzechowski, si sono trasferiti in Australia da Tomaszow Mazowiecki, un paesino della Polonia centrale, nei pressi di Łódź a causa del lavoro di entrambi i genitori (il padre di Yvonne è un ingegnere elettrico mentre sua madre è un tecnico di laboratorio). L’attrice, quindi, è nata il 30 luglio 1982 a Werrington Downs, Sydney. Nonostante questo, però, la sua prima lingua è il polacco.

Avete notato una particolarità tra il cognome del padre e quello dell'attrice? Sì, non si tratta di un errore, ma del fatto che Yvonne ha cambiato il suo cognome per renderlo più facilmente pronunciabile. Strzechowski è diventato Strahovski, ma in realtà si tratta di una semplice traslitterazione del modo in cui il suo cognome viene pronunciato perché, di fatto, “si legge come si scrive”. In realtà, inizialmente, le era stato consigliato di cambiare il nome in Yvonne Stryker.

Parlando della sua carriera, invece, Chuck è stato il debutto dell'attrice nel territorio americano e internazionale. Nonostante l'evento sia stato importantissimo per la sua vita, raggiungere l'obiettivo non è stato molto complesso. I produttori della NBC avevano già osservato il suo lavoro in Australia, compreso il suo debutto come attrice nella serie commedia fantasy Double the Fist e il ruolo principale nella soap opera Headland. Appena tre giorni dopo il suo arrivo a Los Angeles, ha ottenuto la parte in Chuck.

Sebbene i ruoli più noti di Yvonne Strahovski siano quelli di Sarah Walker nella serie tv Chuck e Serena Joy Waterford in The Handmaid’s Tale, questi non sono gli unici che ha portato sullo schermo. È infatti stata Hannah McKay in Dexter e Rene Carpenter in The Austronaut Wife Club. Sul grande schermo ha partecipato al cast di Killer Elite, con nel cast Jason Statham e Robert De Niro. Proprio riguardo a Dexter, l'attrice ha rivelato a Digital Spy che non si sarebbe mai aspettata di interpretare un ruolo così cruciale nella serie nota per aver ucciso tanti personaggi e soprattutto che sarebbe sopravvissuta.

Infine piccola curiosità sulla sua adolescenza: adorava la scuola. Per molti la recitazione è stata una via di fuga da una vita fatta di scuola e libri da studiare, ma non per Yvonne che in un’intervista ha rivelato:

“Mi piaceva tanto la scuola. Amavo mettermi la mia uniforme e fare i compiti a casa tutti i giorni. Ero una di quelle brave studentesse che piacciono tanto ai suoi insegnanti. Penso che, alla fine dei conti, ero proprio una nerd, nella parte geek di me stessa.”

Cosa ne pensate? Vi lasciamo all'ultima reunion del cast di Chuck, seppur virtuale e alle notizie riguardanti un film di Chuck.