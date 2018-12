Z Nation: la serie SYFY è stata cancellata e terminerà con la quinta stagione

Se perfino AMC con The Walking Dead sta faticando in termini di ascolti, SYSY ha deciso direttamente di cancellare la meno nota Z Nation, serie horror a tema zombie che terminerà alla fine della quinta stagione, attualmente in onda.

A comunicare la notizia è stato David Michael Latt, CEO della casa di produzione The Asylum. "Vogliamo comunicare ai nostri fan che, purtroppo, la serie non sarà rinnovata per una sesta stagione. Ci fermeremo alla quinta. Siamo molto tristi, ma anche molto grati per le opportunità che abbiamo avuto in questi anni: questa non è la fine di nulla", ha continuato. "Questo è solo l'inizio di molte altre cose."

Ideata dall'eclettica casa di produzione The Asylum, già artefice dell’action-horror di culto Sharknado, Z Nation ha saputo fin da subito distinguersi per la sua capacità di reinterpretare in maniera originale, ed in parte ironica, il ruolo degli zombie nell'immaginario collettivo, tanto da ritagliarsi uno spazio tutto suo nel cuore degli amanti del genere.

Il cast dello show, nel corso delle cinque stagioni, ha potuto vantare la presenza di Michael Welch, attore americano giovane ma già con tantissime collaborazioni all'attivo nel mondo del cinema e della televisione (X-Files, Walker Texas Ranger e CSI: Miami tra gli altri) nei panni di Mack Thompson; la talentuosa attrice e doppiatrice Kellita Smith (Feel the Noise - A tutto volume e The Bernie Mac Show) interprete di Roberta Warren; Donald Joseph "DJ" Qualls (già conosciuto per le sue interpretazioni in film e serie tv come Road Trip, Lost, My Name Is Earl, The Big Bang Theory, Breaking Bad e Supernatural) nel ruolo de Il Cittadino Z Simon Culler.

L'ultimo episodio di Z Nation andrà in onda il 28 dicembre.