Zac Efron arriva su Netflix, scoprite la docu-serie 'Con i piedi per Terra'

Oltre i rinnovi di Netflix, vi segnaliamo una nuova docu-serie con protagonista il celebre attore Zac Efron, impegnato in un viaggio alla ricerca delle nuove scoperte nel campo dell'ambientalismo e dell'ecologia.

La prima stagione della serie è disponibile da oggi, 10 luglio ed è composta da otto puntate, girate in Francia, in Gran Bretagna, in Costa Rica e anche in Italia, nello specifico in Sardegna, dove Zac Efron cercherà di studiare le abitudini alimentari della popolazione, interessato dal gran numero di centenari presenti sull'isola. Ad accompagnarlo nel suo viaggio sarà presente anche Darin Olien, autore di libri incentrati sul benessere ed esperto nutrizionista. Vista la grande notorietà del conduttore, siamo sicuri che la docu-serie avrà un discreto successo tra gli abbonati al colosso dello streaming e tra tutti gli appassionati di temi ambientalisti e di ecologia.

Nel frattempo vi segnaliamo tutte le nuove uscite di Netflix, dopo che la sospensione dei lavori sulle serie TV e sui film a causa dell'emergenza Coronavirus ha cambiato tutti i piani delle maggiori case di produzione. La situazione sta lentamente tornando alla normalità, con il ritorno degli addetti ai lavori sui set di tutto il mondo, nonostante questo sono state già rimandate le nuove puntate di diversi show.