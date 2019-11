Zac Efron come Bear Grylls nella nuova serie di Quibi, Killing Zac Efron

Da Disney Channel alla giungla selvatica. Zac Efron (High School Musical, Ted Bundy - Fascino Criminale) si metterà alla prova in condizione estreme nella nuova serie di Quibi, Killing Zac Efron.

"Tendo a dare il mio meglio in condizioni estreme, e a cercare situazioni che mi spronino sotto ogni aspetto. Sono entusiasta di esplorare un territorio ancora poco conosciuto, e non vedo l'ora di scoprire quali incredibili avventure mi attendono!" ha dichiarato l'attore.

Efron, che a dire il vero abbiamo visto fare un po' tutto sul grande e piccolo schermo, dal giocatore di basket con vena musicale al bagnino, dallo showman al serial killer, intraprenderà in Killing Zac Efron un altro ruolo alquanto impegnativo: quello di sé stesso alle prese con la natura selvaggia.

Lo show sembrerebbe molto simile ai programmi di Bear Grylls (di cui Zac fu anche ospite in un episodio) e seguirà l'attore "nella giungla di un'isola remota e pericolosa, dove tenterà di scrivere il suo nome nella storia cercando di sopravvivere per tre settimane intere con solo dell'attrezzatura di base e una guida, che lo aiuterà a navigare l'ambiente sconosciuto".



Efron sarà anche produttore esecutivo della serie, assieme a Jason Barret, Michael Simkim, Chris Collins e Lydia Tenaglia.



La piattaforma streaming Quibi sarà lanciata ad aprile 2020, e può già vantare un catalogo pieno di stelle di Hollywood e interessanti novità, come la musical comedy con Darren Criss, la serie dei Fratelli Farrelly con Dave Franco, e la docu-serie Marvel vs. DC dei Fratelli Russo.