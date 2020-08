Zac Efron prepara il pane carasau nel video della serie Netflix: è riuscito nell'impresa?

Con l'uscita di Zac Efron con i piedi per terra, nuova docu-serie Netflix, i fan dell'attore hanno potuto seguirlo nei suoi viaggi in diverse parti del mondo. Non poteva mancare la Sardegna: qui Efron ha imparato a fare il tipico pane carasau... o per lo meno, ci ha provato.

Nella clip diffusa dal canale di Netflix possiamo vederlo all'opera: innanzitutto ci spiega l'importanza storica dell'alimento (risalente al 1000 a.C.!), per poi cimentarsi nella preparazione, sotto lo sguardo divertito delle esperte massaie sarde. Un po' impacciato, cerca di stendere l'impasto meglio che può, ma alla fine le donne decidono di riprenderlo e di salvare la situazione. Del resto, non si può imparare in cinque minuti un'arte perfezionata in secoli e secoli dai longevi abitanti dell'isola.

L'attore viene assunto anche per trasportare il pane al forno, tenendo il cesto sulla testa come da tradizione. Potete guardare voi stessi il risultato nel video. Sareste disposti ad assaggiare il pane carasau di Zac Efron? Dopo tutto, con un po' di aiuto, anche lui sembra essere riuscito a portare a casa la pagnotta... o, in questo caso, il croccante pane.

La serie si propone di approfondire gli usi e i costumi dei vari territori, con particolare attenzione al lato dell'ecologia, ed è attualmente disponibile su Netflix. Per sapere se il documentario vale la pena di essere seguito, ecco la nostra recensione di Zac Efron con i piedi per terra.