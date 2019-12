Zac Efron ricoverato in ospedale durante le riprese della docu-serie Killing Zac Efron

Secondo quanto riportato dal Sunday Telegraph, Zac Efron ha contratto una "forma di tifo o una simile infezione batteria" durante le riprese di Killing Zac Efron, nuova docu-serie targata Quibi che vede la star di High School Musical alle prese con la natura selvaggia in stile Bear Grylls.

L'attore è stato traportato dalla Papua Nuova Guinea, dove si stavano svolgendo le riprese dello show, al St Andrews War Memorial Hospital di Brisbane, in Australia. Per fortuna, come confermato da un post dello stesso Efron, ora è fuori pericolo ed è già tornato in forma per completare il suo lavoro in vista delle vacanze.

"Grazie a tutti quelli che mi hanno contattato" ha scritto Efron su Twitter. "Mi sono ammalato in Papua Nuova Guinea ma sono tornato al volo per finire le mie fantastiche tre settimane di lavoro. Sono a casa per passare le vacanze con i miei amici e la mia famiglia. Grazie a tutti per l'affetto, ci vediamo nel 2020!"

Stando alla sinossi ufficiale, Killing Zac Efron seguirà l'attore nella giungla di un'isola remota e pericolosa, dove tenterà di scrivere il suo nome nella storia cercando di sopravvivere per tre settimane intere con solo dell'attrezzatura di base e una guida, che lo aiuterà a navigare l'ambiente sconosciuto.

Lo show debutterà su Quibi nel corso del 2020.

Efron, lo ricordiamo, è stato recentemente ingaggiato per recitare al fianco di Seth Rogen e Michael Keaton nel cast di King of the Jungle.