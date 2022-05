Zac Efron vuole far parte dell' MCU: 'Ne sono un grandissimo fan'

Kevin Feige ha da poco annunciato che l'MCU ha progetti già definiti fino al 2032 e chissà se in questi piani rientra anche Zac Efron che ha da poco espresso tutto il suo amore per questo franchise, ammettendo di volerne fare parte qualora ne avesse la possibilità.

In una recente intervista l'ex star di High School Musical ha detto: "Amo l'universo Marvel. Sono un fan della Marvel da quando ho iniziato a muovere i primi passi. Se arrivasse il personaggio giusto e loro volessero rendermi parte di questo straordinario mondo, coglierei l'opportunità al volo, senza pensarci due volte".

Da una vita ormai si parla dell'ingresso di Zac Efron nel MCU e sebbene l'attore abbia sicuramente le qualità per interpretare uno dei supereroi apparsi (o non ancora apparsi) in questo sconfinato media franchise tratto dai fumetti, per il momento l'interprete di Troy Bolton è rimasto in panchina ad attendere una chiamata di Kevin Feige.

I fan sono rimasti molto delusi quando Zac Efron non è stato scelto come Adam Warlock, preferendo invece al suo posto Will Poulter. In molti volevano infatti che quella che un tempo è stata una delle star più luminose di Disney Channel potesse finalmente tornare all'ovile, vestendo i panni del personaggio creato da Stan Lee e Jack Kirby.

Un altro ruolo in cui i fan vorrebbero vedere la star è quello di Johnny Storm, la Torcia Umana, una volta che i Fantastici Quattro faranno il loro attesissimo debutto nel MCU. Il film al gruppo di eroi è attualmente in lavorazione, quindi sebbene non sia stato ancora formalmente annunciato, è probabile che la Marvel abbia già una rosa di nomi in lizza per questo ruolo. Sarà la volta buona per Zac Efron?