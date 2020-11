Zach Braff difende Baby Yoda dalle accuse di genocidio: 'è tutta finzione'

Molti fan di The Mandalorian si sono precipitati sui social media indignati alla fine dell’episodio della scorsa settimana intitolato Capitolo 10: Il Passeggero parlando di ciò che aveva fatto Baby Yoda.

Alcune persone stanno accusando l'adorabile piccolo Baby Yoda di aver commesso un genocidio. Questa settimana è iniziata con un dibattito online che era solo leggermente serio, in cui i fan hanno discusso se il piccolo fosse effettivamente un omicida.

Sembra che alcune persone fossero sinceramente turbate perché Baby Yoda è stato avvistato mentre faceva uno spuntino con le uova di una specie galattica in via di estinzione.

Nell'episodio, il cacciatore di taglie Din Djarin ha accettato di trasportare una donna aliena anfibia conosciuta come Frog Lady su un pianeta paludoso lontano per incontrare il suo uomo rana e fecondare le sue uova.

A complicare le cose, Frog Lady e la sua specie sono in grave pericolo e le sue uova potrebbero essere l'ultima possibilità per salvare la specie. I fan, quindi, sono rimasti scioccati quando Baby Yoda ha mangiato uova di rana aliena.



Sorprendentemente le uova sono state lasciate incustodite, il che significa che Baby Yoda ha visto la possibilità di uno spuntino gustoso. Il cattivo Baby Yoda si è anche assicurato che nessuno stesse guardando, quindi sapeva che ciò che stava facendo era sbagliato.

Un fan su Twitter ha spiegato perché molti si sono indignati scrivendo che Baby Yoda ha davvero mangiato i bambini di quella donna proprio di fronte a tutti noi. E qualcuno ha risposto al tweet dicendo che pensava che lo spettacolo intendesse essere divertente.

Tuttavia, molti fan sono balzati in difesa di Yoda, con la gente che ha sottolineato che le uova non erano fecondate. Ma altri fan hanno ribattuto sostenendo che erano ancora le uova di Frog Lady, e lei le apprezzava molto. L'ex attore di Scrubs Zach Braff è entrato nel dibattito quando ha twittato: "La gente è arrabbiata perché Baby Yoda (un fantoccio di gomma immaginario) ha mangiato le uova di una rana aliena generate al computer".

In un tweet che trasudava di sarcasmo, possiamo presumere che stesse difendendo The Child.



È appena stata annunciata una nuovissima Funko Pop con Baby Yoda che mangia proprio le uova di Frog Lady, anche LucasFilm ha ribattuto a queste accuse verso Baby Yoda.

Una cosa è certa, The Mandalorian riesce sempre a far parlare di se, nuovi episodi della seconda stagione arrivano ogni venerdì su Disney+.