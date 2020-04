Zach Braff e Donald Faison lanciano un rewatch di Scrubs tramite il loro podcast

Zach Braff e Donald Faison nel loro podcast Fake Doctors hanno lanciato un rewatch di Scrubs dal titolo Real Friends with Zach + Donald. A distanza di dieci anni dalla conclusione definitiva di Scrubs i fan della serie sono entusiasti di poter ritrovare due dei protagonisti più amati nonchè migliori amici nella vita reale.

Braff e Faison hanno lanciato il primo episodio di Fake Doctors, Real Friends su iHeartRadio Network. Entrambi gli attori hanno pubblicato i post su tutti i media, con Braff che ha condiviso il poster ufficiale del podcast sul suo account Instagram e Faison che ha condiviso il primo episodio sul suo account Twitter.

Zach Braff durante l'ultima settimana ha costantemente pubblicato materiale ironico sul progetto con Faison.



L'idea è arrivata proprio da Braff a febbraio, quando ha twittato all'amico:"Dovremmo fare un podcast di Scrubs?"

Donald Faison insieme a Braff inoltre ha parlato a Entertainment Weekly del progetto:"Abbiamo iniziato a pensare di farlo per le persone che hanno guardato lo show, i fan di Zach e io che ci chiediamo cosa stiamo facendo e come lo stiamo facendo. Speriamo che vi godiate un'ottima conversazione tra due migliori amici".

Quando tutto questo sarà finito, il cast di Scrubs si riunirà per i dieci anni dalla fine dello show, compresi Zach Braff e Donald Faison. Da fine ottobre 2019 Scrubs è disponibile su Amazon Prime Video.