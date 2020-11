Zach Braff elogia Florence Pugh dopo la sua risposta alle critiche sulla differenza di età

La star di Scrubs, Zach Braff, ha elogiato la fidanzata Florence Pugh per la sua risposta intelligente e matura ai troll online che hanno criticato la differenza di età di 21 anni della coppia.

All'inizio di quest'anno, Pugh ha risposto a coloro che hanno lasciato commenti cattivi sulla sua relazione con Braff sulla sua pagina Instagram, condividendo un video in cui ha detto che "non avrebbe permesso quel comportamento".

In una recente intervista, Braff ha commentato la risposta di Florence alle critiche, e ha ammesso di essere rimasto intenzionalmente in silenzio nelle settimane successive poiché pensava che sarebbe stato quasi impossibile per lui migliorare ciò che lei aveva già detto.



"Si è letteralmente seduta, ha registrato un video sul suo telefono e ha detto questo", ha commentato Braff alla rivista digitale di MR PORTER. "Ho pensato: 'Come potrei dire qualcosa di così intelligente e articolato migliore di ciò che ha già detto?' Quindi, ho scelto di non farlo."



Braff e Pugh hanno iniziato a frequentarsi dopo aver lavorato insieme al cortometraggio Time It Takes To Get There, e sono stati visti per la prima volta in pubblico nell'aprile 2019.



Pugh ha risposto a dei commenti meschini sotto il post di una foto di lui che ha condiviso per festeggiarne il compleanno.

"Non permetterò quel comportamento sulla mia pagina", ha detto Pugh. "Mi rattrista. Mi rattrista perchè durante questo periodo in cui abbiamo davvero bisogno di stare tutti insieme, dobbiamo sostenerci a vicenda, dobbiamo amarci l'un l'altro, perché il mondo soffre.”



"Ho 24 anni", ha continuato. "Non ho bisogno che tu mi dica chi dovrei e non dovrei amare, e non vorrei mai nella mia vita mai, mai, dire a nessuno chi può o non può amare. Non è il tuo compito e in realtà non ha nulla a che fare con te. Quindi se quelle regole sono qualcosa che non ti piace, allora per favore smettila di seguirmi perché io non voglio quei follower."



Anche durante una recente intervista con Elle l'attrice ha ribadito che nessuno può dirle come vivere la sua vita privata, Pugh è un'attrice molto talentuosa, giovane e in ascesa e anche molto matura.