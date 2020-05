Zach Braff, star di Scrubs, ricorda Sam Lloyd: 'Grazie per il tempo insieme'

La notizia della malattia di Sam Lloyd aveva preannunciato il peggio ai fan di Scrubs, serie cult ad ambientazione ospedaliera, e purtroppo scopriamo che l'interprete dell'avvocato Ted Buckland ci ha lasciati.

"Riposa in pace, sei stato uno degli attori più divertenti con cui io abbia mai avuto il piacere di lavorare. Sam Lloyd mi ha fatto ridere a crepapelle e mi costringeva ad uscire dal personaggio ogni singola volta che avevamo una scena insieme. Non sarebbe potuto essere un uomo più gentile. Ricorderò per sempre con gioia il tempo che ho passato con te, Sammy".

Così Zach Braff (John Dorian) ha voluto ricordare il collega, deceduto all'età di 56 anni. La diagnosi di cancro risaliva ad inizio 2019 e si era sottoposto a molti interventi che purtroppo non hanno dato il risultato sperato. Nonostante le avversità l'attore si è sempre mostrato vincente e, anche grazie al supporto dei fan, nell'ultimo anno è potuto tornare dalla sua famiglia, suonare di nuovo i Beatles con la sua band, e passare del tempo con gli amici.

In questo periodo Zach Braff e Donald Faison hanno deciso di lanciare un podcast a tema Scrubs e probabilmente avranno modo di parlare anche dell'attore scomparso e del suo grande contributo alla serie.