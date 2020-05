Zach Roering, arrestata la star di The Vampire Diaries: tutti i dettagli

I misteri di The Vampire Diaries continuano ad appassionare gli spettatori, ma stavolta dovranno accettare il fatto che uno dei loro beniamini, Zach Roering, non sia così impeccabile.

Con un po' di spietata ironia, potremmo pensare che alla base di tutto ci sia stato il burbon dei fratelli Salvatore, nuovo alcolico prodotto dai suoi colleghi nella serie, Ian Somerhalder e Paul Wesley. Il Matt Donovan di The Vampire Diaries è infatti stato fermato dalla polizia mentre stava guidando in stato di ebbrezza.

A riportarlo è People, che è riuscito a raccogliere la testimonianza della polizia di Montpelier (Ohio), nella quale si parla dell'arresto avvenuto a notte fonda, intorno alle 2:30 il 24 maggio. Secondo quanto riportato, gli agenti lo hanno fermato poiché il suo veicolo era sprovvisto di targa anteriore, per poi scoprire che l'attore aveva bevuto fino a raggiungere il livello massimo di infrazione, secondo le leggi dello stato. Non sappiamo se Roering abbia problemi di alcol o se si sia trattato di un evento isolato, fatto sta che tutto ciò gli costerà caro, a quanto pare e speriamo che possa trovare il modo di risolvere i suoi eventuali problemi. Per il momento non ci sono state dichiarazioni dai suoi avvocati ed è stato rilasciato fino alla data del processo il 4 giugno.

Roering aveva partecipato anche agli spin-off The Originals e Legacies, e aveva recitato in altre produzioni come As the World Turns e Dare Me. Per chi fosse interessato alla serie che lo ha reso famoso, ecco dove recuperare tutto The Vampire Diaries.