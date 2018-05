Zachary Levi si è unito al cast della seconda stagione di The Marvelous Mrs. Maisel

Il mitico Zachary Levi, noto ai fan per il personaggio di Chuck, si prepara a tornare sul piccolo schermo con un importante ruolo nella seconda stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, celebre comedy targata Amazon.

L'attore vestirà i panni di un eclettico dottore di Manhattan che si trova improvvisamente a frequentare il mondo di Midge Maisel (Rachel Brosnahan) e dei suoi genitori Abe (Tony Shaloub) e Rose Weissman (Marin Hinkle). Al momento ulteriori dettagli sul suo ruolo sono ancora top secret.

The Marvelous Mrs. Maisel, che di recente è già stata rinnovata per una terza stagione, è incentrata sulle bizzarre avventure di una casalinga ebrea di New York che, dopo essere stata lasciata dal marito, decide di buttarsi a capofitto nella stand-up comedy, scoprendo di avere un talento particolare.

La prima stagione è stata molto apprezzata da critica e pubblico, aggiudicandosi due Critic's Choice Television Awards per miglior comedy e migliore attrice, nonchè due Golden Globe nelle stesse categorie. Nel cast della serie troviamo anche Michael Zegen, Alex Borstein, Tony Shalhoub e Marin Hinkle.

Vi ricordiamo che Zachary Levi ha da poco concluso le riprese di Shazam, pellicola basata sull'omonimo personaggio DC Comics e diretta da David F. Sandberg. L'uscita è fissata per il 5 aprile 2019.