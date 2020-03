Zack e Cody: 15 cose che forse non sapevate sulla serie di Disney Channel

Millennial, questa è per voi! Se siete cresciuti guardando Disney Channel, e se eravate dei fan deella serie tv con protagonisti Dylan e Cole Sprouse, forse vi interesseranno queste piccole curiosità su Zack e Cody al Grand Hotel.

Dal 2005 al 2008, e poi dal 2008 al 2011 con Zack e Cody sul Ponte di Comando, Dylan e Cole Sprouse hanno dato il volto agli incorreggibili gemelli Martin in Zack e Cody al Grand Hotel, una delle serie tv di Disney Channel che rientra a pieno titolo tra i "classici" del canale (un po' come Lizzie McGuire o Raven), specialmente per chi è nato negli anni '90.

E proprio in onore di questa ondata nostalgica (e dell'imminente uscita di Disney+ in Italia, anche se per ora la serie non è in catalogo nel nostro paese) il sito E! News ha raggruppato alcune curiosità sullo show: ad esempio, sapevate che Dylan e Cole dovevano inizialmente chiamarsi... Dylan e Cole? O che doveva esserci uno spin-off con Selena Gomez? Leggiamo insieme.

Inizialmente, i produttori della serie avevano presoin considerazione l'idea di chiamare i protagonisti come gli stessi interpreti, ma hanno poi optato, come noto, per Zack e Cody. Dylan e Cole erano molto simili ai loro personaggi: Dylan è sempre stato il combinaguai tra i due, proprio come Zack, mentre Cole era quello più studioso e responsabile, come Cody. Danny Kallis, il creatore dello show, ha rivelato a NYT che lui e il co-creatore Jim Geoghan avevano ideato il concept per la serie almeno 20 anni prima, mentre erano impegnati con la sitcom Silver Spoons. Ashley Tisdale aveva originariamente fatto l'audizione per la parte dell'ereditiera London Timpton (interpretata poi da Brenda Song), mentre Brenda aveva fatto il provino per quello di Maddie (interpretata poi proprio dalla Tisdale). Brenda Song era stata accettata ad Harvard lo stesso anno in cui ha ottenuto il ruolo di London. A consigliarle di dare priorità alla carriera d'attrice è stato il padre della ragazza, che di professione fa l'insegnante: "Ecco come stanno le cose" le disse "Hai un'opportunità incredibile, e se recitare è quello che vuoi fare davvero... Di solito si va al college per capire cosa si vuol fare da grandi, ma se tu sai già che è questo ciò che vuoi fare, questa è la tua occasione per farlo". Ashley Tisdale si è dovuta tingere i capelli per interpretare la bionda Maddie: il suo colore di capelli naturale è il castano scuro. Sempre la Tisdale ha ammesso che non è stato affatto piacevole baciare quella che poi sarebbe stata la sua co-star anche in High School Musical, Zac Efron, durante l'episodio in cui l'attore fece da guest star perché per lei era "come un fratello". E poi, il ragazzo aveva cercato di baciarla con la lingua... "Questo è Disney Channel, non ci si bacia così" avrebbe risposto Ashley. Anche Selena Gomez ricorderà per sempre il bacio che diede a Dylan durante un episodio della serie: "Era il mio primo bacio!" ha raccontato l'attrice, dopo aver confessato di avere avuto invece una cotta per Cole, a quei tempi. Becky e Milly Russo, ovvero le gemelle Janice e Jessica in un episodio di Zack e Cody, erano dei semplici membri del pubblico in sala quando i produttori le scelsero per interpretare gli interessi amorosi dei ragazzi. In un articolo del New York Post del 2010 si diceva che il compenso di Dylan e Cody per ogni episodio era (per ognuno di loro) di 20.000 $, mentre un agente aveva affermato che all'inizio della serie fosse tra 12.000 e i 15.000 $ a episodio, mentre per Ashley Tisdale era di 9.000 $. Phill Lewis a.k.a. il "Signor Mooooooseby", portò con lui i due gemelli sul set dell'ultimo episodio di Scrubs, poichè i ragazzi erano dei superfan dello show. Disney Channel filmò il pilot per uno spin-off della serie incentrato sull'ingegnere dell'hotel, Arwin Hochauser (Brian Stepanek). In Arwin! (o Housebroken), Selena Gomez avrebbe dovuto interpretare la nipote di Arwin. Il network ha però preferito non proseguire per il progetto, permettendo alla Gomez di recitare ne I Maghi di Waverly. Dylan Sprouse cercò di far produrre una quarta stagione di Zack e Cody, che avrebbe poi dovuto dar vita a un'altra serie per aiutare la crew che aveva lavorato con loro per anni a mantenere il posto anche dopo che i due gemelli fossero andati al college. Il nuovo show sarebbe stato incentrato su un giovane ragazzo che viveva in un hotel di Boston, proprio come loro, e i ragazzi gli avrebbero fatto da mentore prima di andare via. Disney Channel però propose una serie dal simile concept ambientata a Miami (quella con Selena), e Dylan e Cole si allontanarono dal progetto. Alison Stoner, che interpretava Max nella serie, ha rivelato di aver brevemente frequentato Cole Sprouse ai tempi di Zack e Cody, quando avevano solo 11 anni: "Credo che Cole sia stato il primo ragazzo per cui ho avuto una cotta e con cui sono uscita". Cole ha però rotto con lei... Il giorno del suo compleanno! "Non credo che funzionerà" le disse.

Di recente, Cole Sprouse ha smentito l'ipotesi di un reboot di Zacke Cody , ma dopo questo tuffo nel passato, non verrebbe voglia anche voi di rivedere tutti gli episodi?