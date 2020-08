Zack Snyder e Jay Oliva sulla loro serie anime a tema nordico: 'Netflix ne è entusiasta!'

La notizia che vedeva Zack Snyder e Jay Oliva a capo di una nuova serie per Netflix aveva sorpreso i fan appassionati delle loro precedenti produzioni, e a quanto pare il progetto sta procedendo a gonfie vele.

Ancora senza titolo, la serie anime sarà incentrata sulla mitologia nordica e animata dallo studio Lex and Otis. Al momento non sappiamo molto altro, ma Oliva, che fungerà da regista e showrunner, ha rivelato che "Netflix ne è entusiasta" e che tutto sta procedendo secondo i piani.

Ha poi parlato del rapporto tra lui e Zack Snyder. Sebbene quest'ultimo sia esperto in campo cinematografico, non ha la stessa esperienza per quanto riguarda il mondo dell'animazione e per questo vestirà il ruolo di direttore esecutivo. Oliva ha invece lavorato a diversi film di animazione DC come The Dark Knight Returns, per cui sarà sicuramente di aiuto al suo collega.

I due hanno collaborato per Man of Steel e per Batman v Superman: Dawn of Justice, film diretti da Snyder per i quali Jay Oliva ha costruito gli storyboard. Il loro sodalizio artistico è quindi destinato a continuare con un progetto del tutto nuovo per Netflix. Cosa ne pensate? Potrebbe essere una rivisitazione in salsa anime delle gesta di Thor e Odino?

Di certo il progetto dovrà adattarsi ai tempi di Snyder, visto che al momento è impegnato a titolo gratuito su Justice League.