Zack Snyder: 'Le serie TV rischiano più del cinema, nessuno farebbe un film su Euphoria'

Nel corso dell'ultima puntata del podcast di Anthony e Joe Russo, Pizza Film School, i due sono stati raggiunti da Zack Snyder che ha potuto rivelare qualche altro retroscena della produzione di Justice League ma allo stesso tempo ha fornito una lettura dell'attuale stato di salute dell'industria, mettendo a confronto cinema e serie televisive.

"Penso che ci troviamo in una vera e propria età dell'oro della TV, nel senso che gli show televisivi sono molto più bravi a mostrarti qualcosa che non hai mai visto prima, o a prenderti in contropiede o a fare una svolta che non avevi previsto", ha detto Snyder. "Si prendono molti più rischi".

"Prendiamo Euphoria, ad esempio, stavo guardando lo show ed è incredibile", ha continuato Snyder. "Quello show non dovrebbe esistere, è così bello. E questo è il genere di cose... guardo quello show e penso: 'Questo film non verrebbe mai realizzato; questo film non potrebbe esistere'".

Joe Russo si è detto d'accordo, affermando che tutte le pressioni sugli incassi ma anche altri problemi che esistono nel mondo del cinema a Hollywood eliminerebbero tutti i rischi che si prende la serie Euphoria se fosse stata concepita come film.

"Immaginiamo che Squid Game sia arrivato come film; sarebbe stato un [film] d'essai, forse", ha continuato Snyder. "Euphoria e Squid Game sono riusciti a condurti in posti dove non avevi idea di cosa avresti visto o di cosa sarebbe successo, e penso che sia quello che la gente vuole".

Ricordiamo che Snyder è al lavoro sul franchise di Rebel Moon con Netflix, una sorta di sua versione di Star Wars. Da questo franchise potrebbero uscire anche serie e altri prodotti per l'intrattenimento per un investimento a 360 gradi.

Ricollegandosi al discorso di Snyder, Russo si è detto ancora d'accordo, aggiungendo: "Il motivo per cui penso che tu stia dicendo che la TV è ora in un'età dell'oro è che sta sconvolgendo tutto anche dal punto di vista del formato. Ci sono 10 ore di contenuti, ma anche otto ore di contenuti. L'impatto emotivo che si ha uccidendo un personaggio dopo cinque ore di una storia di dieci complessive è diverso, perché si sono trascorse cinque ore con quel personaggio rispetto alla durata standard di un film. È semplicemente diverso. Sei rimasto più tempo con lui, hai investito di più e quando quel personaggio esce di scena, lo senti per via di quell'investimento emotivo".