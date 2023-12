Zack Snyder, la trama della serie Netflix Twilight of the Gods: sesso, dei e vendette

Tra i tanti progetti in cantiere ai quali Zack Snyder sta lavorando per la piattaforma di streaming on demand Netflix non bisogna dimenticare la serie tv animata Twilight of the Gods, dedicata alla mitologia norrena.

Annunciata nel 2021 e un po' sparita dai radar, la serie tv è ancora in sviluppo in casa Netflix e in una recente intervista promozionale esclusiva concessa a Collider in occasione del CCXP, il regista Zack Snyder ha finalmente svelato grosse novità sul progetto, inclusa la trama di Twilight of the Gods:

"Fondamentalmente è questa: ci sono un re e la sua donna in un piccolo villaggio vichingo, e vogliono sposarsi. Durante il matrimonio accade un evento che fa sì che Sigrid, che è la futura sposa, scopre di essere la figlia dei giganti, e dovrà intraprendere una folle missione di vendetta. Arruola con sé tutta una serie di personaggi - un veggente, un nano e altri - e insieme si uniscono per formare una banda con la missione di trovare un dio e ucciderlo. È sostanzialmente una storia di vendetta, ma credo che Sigrid sia un personaggio davvero bellissimo, molto scandinavo, una donna fredda ma appassionata, e mi è piaciuto davvero molto poter lavorare su di lei. Sylvia Hoeks le dà la voce", ha concluso l'autore.

Oltre a confermare che la serie avrà un aspetto 2D, Zack Snyder ha confermato che Twilight of the Gods includerà molto sesso: "Perché? Perché è divertente, cavolo". A tal proposito, scoprite il nuovo film di Zack Snyder su Alessandro Magno, nato inizialmente come sequel di 300.