Zack Snyder vuole fare una serie tv di 300: 'Sarà ancora più omoerotica del film'

Zack Snyder ha rivelato di essere interessato a realizzare una serie tv dedicata a 300 in cui tornare ad esplorare il mondo raccontato dal fumetto di Frank Miller in maniera ancora più approfondita ed audace, raccontando in modo più concreto gli aspetti omosessuali della cultura della Sparta dipinta nella storia dell’acclamato scrittore.

Dopo aver riportato la storia dietro un’iconica battuta di Gerald Butler in 300, torniamo ad occuparci della trasposizione della graphic novel di Frank Miller per condividere le dichiarazioni di Zack Snyder, regista del lungometraggio del 2007, a proposito della possibilità di portare in scena una serie tv dedicata all’opera.

Ospite di un episodio del podcast di Joe Rogan, il filmmaker ha spiegato come ritenga 300 un film particolare e, interrogato sulla questione, si è detto pronto a inserire ancora più elementi gay a una narrazione che già li sottintendesse fortemente.

Queste le parole, nel merito, di Snyder: “È il libro di Frank. Ho fatto quello che ha scritto Frank. E abbiamo parlato di fare una serie in cui volevo davvero introdurre questi concetti molto di più, perché sento che sarebbe importante. Se andremo avanti e faremo altro nell’universo di 300, vorrei inserire questi elementi. Penso che la cosa possa dare una nuova scossa. Come per scuotere il pubblico e farlo sentire in un altro modo rispetto a come sia sicuro di sentirsi”.

Parlando del primo film ha quindi ricordato: “Mi piacerebbe sottolineare che 300 sia, per certi versi, uno dei film più gay mai realizzati. È incredibilmente maschio-centrico, ossessionato dagli uomini. Si sente davvero una forte energia maschiale in quel film, anche se Gorgo è un personaggio femminile incredibilmente forte. Forse sono stato io a capire, facendo ricerche e comprendendo la cultura spartana, che quell’energia fosse presente. Era importante assicurarsi che ci fosse una sessualità viscerale nel modo in cui gli uomini interagivano. Indiependentemente dal fatto che lo si riconosca o meno, c’è”.

Un’analisi sicuramente importante e forte di uno dei film più apprezzati del regista, atta a mostrare sotto un altro punto di vista l’intera narrazione e lo stile mostrato nel film. Intanto, in attesa di capire se lo show televisivo dedicato all’adattamento avrà un futuro, vi lasciamo alla nostra recensione di 300.