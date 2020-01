Zari tornerà in Legends Of Tomorrow? Le anticipazioni della nuova puntata

Con il crossover Crisi Sulle Terre Infinite ormai alle spalle, diamo un'occhiata alla sinossi della nuova puntata di Legends Of Tomorrow intitolata "Miss me, Kiss me, Love me", in cui il personaggio di Zari Tomaz dovrebbe fare ritorno.

Come è possibile notare dalle immagini promozionali della nuova stagione di Legends Of Tomorrow i nostri eroi, nella prima puntata, si sono ritrovati a fare i conti con la notorietà. Ora è tempo di andare a scoprire cosa succederà nel secondo episodio della quinta stagione secondo le nuove informazioni rilasciate.

A quanto pare un nuovo salto temporale spedisce le leggende nella Los Angeles del 1947. Il loro compito è dare la caccia al personaggio noto come Benjamin "Bugsy" Siegel e il gruppo si divide per portare a termine l'impresa. È a questo punto che Nate dovrà accompagnare Behrad al compleanno di suo padre ed è qui che entrerà in scena Zari (Tala Ashe).

Il personaggio di Zari non faceva più parte del team dal finale della quarta stagione: la ragazza, a causa delle conseguenze di vari cambiamenti temporali, non era mai entrata nelle Leggende e il suo ruolo originario era stato preso dal fratello Behrad.

Per saperne di più sarà necessario guardare l'intera puntata ma è possibile avere un'idea dell'atmosfera che si respira nella serie dopo gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite dando un'occhiata al trailer della quinta stagione di Legends Of Tomorrow.