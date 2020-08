Zendaya aggiorna su Euphoria: 'La seconda stagione sarà bellissima'

Zendaya è molto legata ad Euphoria, serie che la vede protagonista nei panni di Rue Bennett e che tratta il difficile mondo dei teenagers americani: a quanto pare la seconda stagione punta a confermare gli ottimi risultati già ottenuti.

"Mi manca Rue. È come se fosse la mia sorellina da un certo punto di vista. Tornare su quel personaggio per me è come tornare a casa. Hanno scritto una seconda stagione bellissima, ma per girarla nel modo in cui la vogliamo girare, dovremo aspettare finché la situazione sarà più sicura", ha rivelato l'attrice di Spider-Man ad InStyle.

Con ogni probabilità i nuovi episodi torneranno a parlare di problemi come l'identità, l'uso di droghe, il sesso e i traumi a cui vanno incontro i giovani liceali protagonisti. Dalle parole di Zendaya è lecito ipotizzare che il suo personaggio svolgerà un ruolo centrale anche in futuro. Comunque sia potremmo non dover attendere molto per vedere del nuovo materiale:

"C'è l'idea di fare un paio di episodi ponte che possono essere girati in sicurezza, ma non faranno necessariamente parte della stagione 2. Speriamo di poter iniziare a lavorarci nei prossimi mesi. Non vedo l'ora".

Che questi episodi speciali possano arrivare prima del previsto? Storm Reid, interprete di Gia, aveva fatto sapere che le risposte al cliffhanger finale sarebbero arrivate proprio con le prime due puntate della nuova stagione, quindi gli autori potrebbero decidere di soddisfare i fan, e successivamente concentrarsi sulle riprese più impegnative.

In attesa di novità, vi rimandiamo alla nostra recensione di Euphoria.